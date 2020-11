Renouvellement des instances du parti socialiste: Aminata Mbengue Ndiaye enclenche le processus - adakar.com

Aminata Mbengue Ndiaye, ministre de l`élevage

Les concertations reprennent au Parti socialiste. Hier, Aminata Mbengue Ndiaye a rencontré les cadres des verts et les a assurés de sa volonté d’organiser le renouvellement des instances du parti, comme souhaité par certains. La présidente du Haut conseil des collectivités territoriales a, en outre, appelé ses camarades au dialogue et à l’unité.



La secrétaire générale du Parti socialiste (PS) a initié, hier, une série de rencontres avec les structures de sa formation politique. Depuis quelque temps, certains membres du PS décrient une léthargie qui sévit chez les verts, avec une quasi-absence des réunions de ses différentes instances. La présidente du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT) a terminé ses entrevues avec les cadres du parti, après avoir reçu, un peu plus tôt, les sages.



Cependant, cette rencontre s’est faite en l’absence du secrétaire national chargé des élections du parti, Serigne Mbaye Thiam. Le porte-parole du jour rassure toutefois que la discussion tenue avec Aminata Mbengue Ndiaye ne laisse pas transparaitre une certaine dissension forte. ‘’Nous avons écouté la présidente parler de la situation du parti et du processus de renouvellement.



Sur cela, elle a clairement indiqué qu’elle n’avait aucune difficulté à organiser les renouvellements, mais qu’il ne faut pas escamoter les différentes étapes, parce que cela suit une procédure encadrée par les textes du parti’’, a fait savoir Alpha Bayla Guèye, Co-coordonnateur de Vision socialiste. Le coordonnateur des cadres de Bby indique d’ailleurs qu’une tournée est entreprise à cet effet dans les différents départements, pour permettre d’intensifier le processus. Ce qui prouve à suffisance, aux yeux du porte-parole du jour, que l’ancienne ministre de la Pêche n’a aucune difficulté à accélérer ce processus de renouvellement, comme l’avait demandé récemment Serigne Mbaye Thiam dans une sortie médiatique.



En effet, pour ce dernier, il était temps de mettre fin à l’intérim assuré par Aminata Mbengue Ndiaye, après le rappel à Dieu d’Ousmane Tanor Dieng.



Soutenir Alioune Ndoye et Serigne Mbaye Thiam



A en croire Alpha Bayla Guèye, aucune dissension ou animosité envers qui que ce soit n’a été notée au cours de la discussion avec la SG des verts. ‘’Elle a parlé en rassembleur. Elle a parlé pour l’unité et vous verrez sous peu que cette question est derrière nous. Elle a même instruit les cadres à soutenir nos camarades membres du gouvernement, à savoir Serigne Mbaye Thiam et Alioune Ndoye’’, poursuit le coordonnateur des cadres de Bby.



D’après M. Guèye, le successeur d’Ousmane Tanor Dieng a reconnu qu’en l’absence de dialogue, des inquiétudes et des questionnements peuvent s’installer. Le membre du PS reste ainsi convaincu que, dans quelque temps, leur formation politique va reprendre ses travaux, sera encore en marche vers la conquête de ses bases traditionnelles. Ce qui va, assure-t-il, conduire vers des renouvellements apaisés et consensuels.



Cette rencontre entre Aminata Mbengue Ndiaye et les cadres du PS s’inscrit, en outre, renseigne-t-on, dans une dynamique d’échanger sur un désir d’avenir de la vie du parti et les perspectives qui s’ouvrent à lui. ‘’On a énormément salué son écoute favorable et organisé, et on a bien noté les messages d’unité et de rassemblement qu’elle a prononcés. Les messages de solidarité entre les différentes générations qui constituent une richesse du parti’’, se réjouit le co-coordonnateur des cadres socialistes. Alpha Bayla Guèye fait savoir qu’ils ont interpellé la direction sur divers points qui touchent à la vie du parti et la marche du pays.



Ce que l’on a constaté, explique-t-il, c’est avec une grande habilité politique qu’elle a apporté les réponses qui étaient attendues des cadres. ‘’Je me félicite de constater qu’après cette réunion, nous nous acheminons vers une construction d’une dynamique collective dans le parti, qui intègre toutes les forces politiques. Et elle a beaucoup insisté sur l’unité qui doit être notre credo. Elle pense que c’est dans l’unité et la solidarité que nous pourrions atteindre nos objectifs à court et moyen terme’’.



