Le milliardaire sud-africain Patrice Motsepe se présente au poste de président de la CAF - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Le milliardaire sud-africain Patrice Motsepe se présente au poste de président de la CAF Publié le mercredi 11 novembre 2020 | Agence Ecofin

© Autre presse par DR

Le milliardaire sud-africain Patrice Motsepe se présente au poste de président de la CAF

Tweet

De l’industrie minière à la tête de la plus haute instance africaine du football ? Le milliardaire sud-africain Patrice Motsepe, dixième homme le plus riche d’Afrique, ne craint pas de franchir ce pas et a déjà annoncé sa candidature pour la présidence de la CAF.



Elu, ce serait « un choix révolutionnaire », a déclaré Danny Jordaan, le président de la fédération sud-africaine de football (SAFA), en soutien à la candidature de son compatriote, Patrice Motsepe (photo), à la présidence de la Confédération africaine de football (CAF). En auto-isolement, en raison d’une possible contamination à la covid-19, le magnat des mines était absent lors de l’annonce de sa candidature, le lundi 9 novembre.



Outre Danny Jordaan, la candidature du milliardaire sud-africain a reçu les soutiens d’Isha Tejan-Cole Johansen, présidente de la fédération sierra-léonaise de football et du Nigérian Amaju Pinnick. S’il a initialement envisagé de se présenter, le président de la fédération nigériane de football s’est finalement désisté en faveur de Motsepe.



Pour M. Pinnick, la présence dans la course de Jacques Anouma, parrainé par la Côte d'Ivoire, et surtout celle de l’actuel président de la CAF, le Malgache Ahmad Ahmad, candidat à sa propre succession, n’est pas un obstacle insurmontable.