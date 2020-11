Côte d’Ivoire : La CEDEAO félicite Alassane Ouattara pour sa réélection (Communiqué) - adakar.com

Côte d'Ivoire : La CEDEAO félicite Alassane Ouattara pour sa réélection (Communiqué) Publié le mardi 10 novembre 2020

La Commission de la Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a pris connaissance de la Décision du Conseil Constitutionnel du 9 novembre 2020 portant publication des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 et proclamation de l’élection du Président Alassane OUATTARA à l’issue de ce scrutin.



Elle adresse au Président élu ses chaleureuses félicitations, en même temps



que ses vœux sincères de succès, dans la conduite de la mission que lui a



confiée le peuple ivoirien souverain. Elle l’encourage à poursuivre ses efforts pour la consolidation et l’amplification des acquis de la Côte d’Ivoire sur la voie



de l’émergence et l’exhorte, à cette fin, à tout mettre en œuvre en faveur du rassemblement des ivoiriens pour relever tous les défis.



Par ailleurs, la Commission de la CEDEAO lance un appel à tous les Ivoiriens pour qu’ils placent par-dessus tout la paix et la cohésion sociale et cherchent à résoudre tous leurs différends par le dialogue et les voies du droit. Elle leur réaffirme sa ferme détermination à continuer d’accompagner la Côte d’Ivoire dans toutes les initiatives dédiées à la promotion de son développement harmonieux et à la consolidation de sa démocratie.



Fait à Abuja le 10 novembre 2020



La Commission de la CEDEAO