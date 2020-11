Macky Sall : « Comment nous avons battu le coronavirus » - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Macky Sall : « Comment nous avons battu le coronavirus » Publié le mardi 10 novembre 2020 | senenews

© Autre presse par DR

Macky Sall : « Comment nous avons battu le coronavirus »

Tweet

Le Président de la République, Macky Sall, a présidé ce matin la journée nationale des forces armées. Une occasion qu’il a saisie pour revenir sur l’engagement sans faille de nos forces de défense qui ont participé à la réussite de la lutte contre la COVID-19.



Selon le chef de l’Etat qui s’exprimait à la journée nationale des forces armées, si à ce jour, notre pays a réussi à gérer au mieux cette grande pandémie, au point d’être cité en exemple par des sources indépendantes, nous le devons en partie à l’engagement sans faille de nos forces de défense et de sécurité.



Toujours dans le même registre d’idée, Macky Sall ajoute qu’elles ont contribué à la mise en œuvre de l’état d’urgence, à la surveillance des frontières, à la prise en charge des malades et ont apporté leur concours lors de la distribution des aides d’urgence à nos populations.



« C’est l’occasion pour moi de vous renouveler mes remerciements et la gratitude de la Nation», a conclu Macky. Sall.