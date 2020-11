Le chef de l’État baptise des promotions d’officiers et décore des blessés de guerre - adakar.com

Publié le mardi 10 novembre 2020 | Agence de Presse Sénégalaise

© Présidence par DR

Célébration de la journée des Forces armées

Dakar, le 10 novembre 2018 - La Journée nationale des forces armées a été célébrée samedi au Camp Dial Diop de Dakar. La cérémonie a été présidée par le chef de l`État. Tweet

Le chef de l’Etat a baptisé, mardi, des promotions de l’Ecole militaire de la santé (EMS), de l’Ecole nationale des officiers d’active (ENOA) et l’Ecole nationale des officiers de la Gendarmerie (EOGN) en marge de la Journée des Forces armées.



La promotion 2019 de l’EMS, la 39-eme de l’ENOA et la 13-eme de l’EOGN ont été baptisées respectivement Médecin-Général de brigade Boubacar Wade, Colonel Gana Ngom et Lieutenant Patrick Bayandouka Sagna.



Macky Sall a remis des insignes de médailles à des militaires blessés en opérations.



Plusieurs personnalités dont le président du Conseil économie social et environnemental (CESE), Idrissa Seck, la présidente du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT), Aminata Mbengue Ndiaye, des hautes autorités militaires, entre autres, ont assisté à la cérémonie.



La Journée des Forces armées commémore la remise, le 10 novembre 1960, du drapeau du premier régiment des tirailleurs sénégalais au premier bataillon d’infanterie, entérinant ainsi la date historique de l’accession du Sénégal à la souveraineté nationale, le 20 août 1960.



La Journée des Forces armées a été célébrée pour la première fois en 2004 sous Abdoulaye Wade.



L’édition de 2020 a pour thème : ’’Forces armées et protection des frontières’’.



