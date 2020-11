Ministère du Tourisme et des Transports aériens: Le budget 2021 arrêté à 35 070 493 503 F CFA - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Ministère du Tourisme et des Transports aériens: Le budget 2021 arrêté à 35 070 493 503 F CFA Publié le mardi 10 novembre 2020 | Enquête Plus

© aDakar.com par DF

Le ministre du commerce lance la 24eme édition de la FIDAK

Dakar, le 23 Octobre 2015 - Le ministre du Commerce, du Secteur informel, de la Consommation, de la Production des produits locaux et des PME a procédé au lancement au Centre international du commerce extérieur (CICES) de la 24ème édition de la foire internationale de Dakar (FIDAK). Photo: Alioune Sarr, ministre du Commerce, du Secteur informel, de la Consommation, de la Production des produits locaux et des PME Tweet

La Commission Finances de l’Assemblée nationale a débuté ses séances dans le cadre du vote du budget de l’Etat du Sénégal de l’an 2021. Ainsi, hier, c’était autour du ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarrr, de faire face aux députés d’après un communiqué.



‘’Pour cette année, dans un contexte de mise en œuvre du plan d’action stratégique 2020-2023, marqué par la relance post-Covid-19, le projet de budget présenté par le ministère du Tourisme et des Transports aériens est structuré autour de quatre programmes stratégiques : le pilotage, la coordination et la gestion administrative ; le développement de l’offre touristique ; le développement de la sécurité et de la sûreté des transports aériens ; le développement des infrastructures aéroportuaires’’, lit-on dans la note.



Le projet de budget est adopté par la Commission des finances et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale, fait-on savoir. Ainsi, ‘’pour l’année 2021, le budget s’élève à 35 070 493 503 F CFA contre 21 712 271 120 F CFA en 2020, soit une hausse de 13 358 222 383 F CFA en valeur absolue et 61,5 % en valeur relative’’, affirme-t-on.