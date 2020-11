Diourbel : les acteurs de l`éducation invités à faire preuve de ``persévérance`` face à la Covid-19 - adakar.com

Diourbel : les acteurs de l`éducation invités à faire preuve de ``persévérance`` face à la Covid-19 Publié le mardi 10 novembre 2020 | Agence de Presse Sénégalaise

Le gouverneur de la région de Diourbel, Gorgui Mbaye, a exhorté lundi les acteurs de l’éducation à la ‘’persévérance’’ face à la pandémie de Covid-19, en vue d’un respect strict des mesures barrières et du protocole sanitaire dans les différents établissements scolaires.



‘’Nous avons le pari d’une année scolaire normale dans un contexte de Covid. Le défi est plus grand, cela demande de la résilience’’, a-t-il dit lors d’un comité régional de développement (CRD) destiné à préparer la rentrée scolaire prévue dans deux jours.



Estimant que ce sera ’’une année scolaire marathon avec des défis de propreté’’, il a fait part d’un certain nombre de recommandations liées au contexte de cette crise sanitaire sans précédent.



Ainsi, il a souhaité que les élèves, les enseignants et le personnel administratif soient dotés de masques, du début à la fin de l’année scolaire à chaque fois qu’ils doivent se présenter à l’école.



Pour relever ce défi, a souligné le gouverneur de Diourbel, ’’il faut une mobilisation de tous les acteurs de la région pour une année scolaire paisible et sans risque de propagation et de contamination de la maladie à coronavirus.



‘’Nous avons relevé le défi de la bonne tenue des examens dans ce contexte et il reste la rentrée et un bon déroulement de l’année scolaire’’, a -t-il souligné.



Pour réussir une bonne rentrée, Gorgui Mbaye assure que le système éducatif dispose des moyens humains et techniques qu’il faut, de même que l’engagement nécessaire.



Il a toutefois indiqué que des mesures concrètes devront être prises pour résoudre le manque d’eau dans certaines écoles élémentaires en vue de faciliter le lavage des mains.



‘’On ne peut pas lutter contre la Covid-19 sans eau avec 49 écoles de l’élémentaire [et] une du niveau préscolaire qui ne disposent pas d’eau’’, selon le gouverneur.



La distanciation physique aussi doit être respectée malgré un déficit de 17.601 tables-blancs dans le cycle élémentaire dans la région, a-t-il ajouté.



Il a suggéré l’aération des salles de classe et la désinfection régulière des écoles.



Le médecin-chef de région, Dr Mamadou Dieng, a rappelé l’obligation du port du masque pour tous les cycles, à l’exception du préscolaire.



Pour ce cycle, dit-il, il faut juste nettoyer et désinfecter le matériel après chaque activité pour éviter aux enfants d’être contaminés.



Il a réaffirmé la ‘’disponibilité’’ de la région médicale à accompagner les acteurs de l’éducation à relever le défi d’une année scolaire sans la Covid-19.



