la maison de la culture Douta-Seck se dote d`un programme trimestriel

La Maison de la culture Douta-Seck s’est doté d’un programme trimestriel incluant toutes ses activités artistiques prévues durant le dernier trimestre de l’année, une mesure prise en vue de la ‘’visibilité’’ de l’animation culturelle, a expliqué lundi son directeur, Cheikh Saliou Ndiaye.



‘’Nous avons jugé nécessaire d’essayer de trouver un plan d’animation culturelle pour la Maison de la culture Douta-Seck (…) Pour mener des actions, il faut d’abord une plaquette-programme pour indiquer aux usagers le chemin à suivre’’, a précisé M. Ndiaye.



Selon lui, une version digitale du programme en question est déjà disponible, et il y en aura une autre, qui sera imprimée dans les jours à venir, avec 500 exemplaires.



Cette mesure donnera une ‘’visibilité’’ des activités de la Maison de la culture Douta-Seck, a souligné Cheikh Saliou Ndiaye, se réjouissant de ‘’la possibilité d’offrir aux usagers et aux amoureux des arts une brochure qui leur permettra de [connaître les] activités à venir’’.



‘’Cette brochure, inédite pour un démembrement du ministère de la Culture et de la Communication, présente des activités diverses’’, a souligné M. Ndiaye. Le support annonce, par exemple, un concert prévu le 28 novembre de Khady Diouf, la ‘’Reine du ngoyane’’, a-t-il dit.



Des ateliers de danse, de peinture, de théâtre et de cinéma sont également prévus dans le document, ainsi que la projection du film ‘’Kaaw Cheikh’’, du réalisateur Mo Sow, en hommage à l’écrivain Cheikh Hamidou Kane, le 30 décembre.



En 2021, d’autres ‘’actions importantes’’ seront menées par la Maison de la culture Douta-Seck, selon son directeur, qui rappelle avoir eu une prise de contact avec l’Association de la presse culturelle du Sénégal, en vue d’une future collaboration.



Cheikh Saliou Ndiaye a été nommé directeur de la Maison de la culture Douta-Seck depuis six mois. Auparavant, il dirigeait le centre culturel régional de Matam (nord). Il a été animateur culturel à l’ambassade des Etats-Unis au Sénégal.



