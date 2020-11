Présidence de la CAF : deux nouvelles candidatures - adakar.com

Présidence de la CAF : deux nouvelles candidatures Publié le mardi 10 novembre 2020 | Agence de Presse Sénégalaise

CAF

La Fédération sud-africaine de football (SAFA) a présenté lundi la candidature du président des Mamelodi Sundowns, Patrice Motsepe, à la présidence de la Confédération africaine de football (CAF), que souhaite briguer également le Mauritanien Ahmed Yahya, ce qui porte à quatre le nombre de candidats déclarés.



La candidature du milliardaire sud-africain est soutenue, outre la SAFA, par les fédérations du Nigeria, de la Sierra Leone et du Botswana.



Patrice Motsepe a été sept fois champion d’Afrique, a remporté une fois la Ligue des champions, ainsi que d’autres titres, avec le club basé à Pretoria, dont il est propriétaire depuis 2003.



Ahmed Yahya, président de la Fédération de football de la Mauritanie, a également fait part de son souhaite d’entrer en lice.



‘’Soucieux de promouvoir le football africain et au terme d’une profonde réflexion et d’amples concertations, j’ai décidé de présenter ma candidature à la présidence de la Confédération africaine de football’’, a-t-il écrit sur Twitter.



Samedi, Jacques Anouma, ancien président de la Fédération ivoirienne de football (2002-2011), a eu l’onction de cette instance nationale pour briguer la présidence de la CAF.



Le président sortant, le Malgache Ahmad, est le premier à déclarer sa candidature à sa propre succession pour l’élection prévue le 12 mars prochain.



Le 23 octobre dernier, la BBC a annoncé sur son site que 46 des 54 fédérations africaines ont décidé d’apporter leur soutien à la candidature du président sortant.



Quelques jours plus tard, le même média rapportait que la commission d’éthique de la FIFA pourrait empêcher une candidature du président sortant.



L’ancien président de la Fédération malgache de football avait battu Issa Hayatou en mars 2017.



Pour être valable, tout candidat doit obtenir le parrainage de trois fédérations membres de la CAF, dont celle de son pays. Il faut ensuite obtenir la majorité des voix lors de l’élection.



La date de clôture du dépôt des candidatures est fixée au jeudi 12 novembre.



