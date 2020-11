Eliminatoires CAN 2022 : Habib Diallo vise les six points - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Eliminatoires CAN 2022 : Habib Diallo vise les six points Publié le mardi 10 novembre 2020 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

Equipe nationale du Sénégal

Tweet

Le Sénégal vise les six points, contre la Guinée-Bissau, pour la troisième et la quatrième journées des éliminatoires de la CAN 2022, a indiqué l’attaquant sénégalais Habib Diallo.



‘’Nous allons gagner chez nous et essayer de faire la même chose chez eux’’, a déclaré Diallo, interrogé par la Fédération sénégalaise de football (FSF).



Même si la tâche ne s’annonce pas facile, le Sénégal jouera aussi à domicile, a rappelé le natif de Thiès (ouest), qui sera le régional de l’étape lors du match prévu mercredi au stade Lat-Dior, à partir de 16 h.



Lors de la première journée en novembre 2019, Habib Diallo a été l’un des deux buteurs des Lions, durant la victoire contre le Congo, pour le compte de la première journée des éliminatoires.



Interpellé sur la lourde (1-3) défaite concédée devant le Maroc, il estime qu’elle n’aura aucune incidence sur le match contre la Guinée-Bissau.



‘’C’est une erreur dont on va se relever, et les matchs amicaux servent aussi à se préparer pour les matchs officiels’’, a dit l’attaquant sénégalais transféré lors du dernier jour du mercato au RC Strasbourg (élite française).



Le Sénégal est leader de son groupe avec six points au compteur, après les victoires enregistrées contre le Congo (2-0) et l’Eswatini (4-1).





SD/ASG/ESF