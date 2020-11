Talla SYLLA content d`avoir devancé Idy chez Macky - adakar.com

Talla SYLLA content d`avoir devancé Idy chez Macky Publié le mardi 10 novembre 2020

Macky Sall donne le coup d`envoi du dialogue national

Dakar, le 28 mai 2016 - Le président de la République Macky Sall a donné le coup d`envoi du dialogue national. Il a lieu au palais de la République. Photo: Talla Sylla, maire de la Ville de Thiès Tweet

Le maire de Thiès est en phase avec le leader du parti Rewmi qui l’a rejoint dans la mouvance présidentielle. Pour Talla SYLLA, l’histoire lui a donné raison, lui qui avait essuyé toutes les critiques au lendemain de son ralliement à la coalition au pouvoir.



«C’est le sens du renouvellement et du renforcement d’un soutien que nous avons manifesté, à une époque où des alliés d’aujourd’hui nous accusaient de pactiser avec l’ennemi, et que nous renouvelons sans réserve et sans conditions, surtout parce que nous avons absolument confiance en la sagesse subtile du chef de l’Etat», déclare Talla SYLLA dans un communiqué.



Pour le maire de Thiès, ce sont les résultats de Macky SALL qui ont incité certains leaders à le rejoindre. «Le bilan du PSE a fini de convaincre l’opposition la plus rigide et les acteurs les plus sceptiques d’atteler leurs noms au char victorieux d’un chef d’Etat clairvoyant, dynamique et visionnaire», analyse Talla SYLLA qui ne tarit pas d’éloges sur le leader de l’APR.



Poursuivant, Talla SYLLA trouve que le remaniement intervenu le 2 novembre dernier est «le symptôme rassurant d’un climat politique et social apaisé». Et, ajoute-t-il, il ne doit pas être analysé « sous le prisme déformant et clivant de la transhumance ou du parjure d’une opposition » qu’il juge piégée.



