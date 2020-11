Camara a quitté Sonko pour Macky - adakar.com

Camara a quitté Sonko pour Macky Publié le lundi 9 novembre 2020

Boubacar CAMARA

Boubacar Camara membre de la coalition “Jotna” dirigée par le président du parti “Pastef les patriotes” lors de la dernière présidentielle s’est séparé d’Ousmane Sonko pour lancer sa propre coalition dénommé “TABAX” (construire en Wolof). Sonko tient à clarifier qu’il n’y a pas l’ombre d’une fissure ou d’une incompréhension entre lui Boubacar Camara. « Il ne s’agit ni d’une déchirure, ni d’une rupture, mais simplement d’options indépendantes, qui traduisent des lectures que chacun se fait de la situation du moment », précise-t-il. Avant d’ajouter : « certes, nous appartenons à une même coalition, mais chaque entité y garde une relative indépendance de choix et d’action. » Sonko informe que Boubacar Camara l’a appelé, il y a quelques jours, pour l’informer de la décision que les instances de sa formation, tenant compte de la reconfiguration du champ politique, avaient prise de mettre sur pied un nouveau pôle. « Boubacar Camara m’a appelé dans la matinée, pour m’informer da sa décision de répondre favorablement à la proposition de rencontre formulée à son endroit par Macky Sall. C’est pour les mêmes raisons qu’il m’a rappelé le soir du même jour pour me faire le compte-rendu de cet entretien que je n’étalerai pas ici », a-t-il révélé. Il ajoute : « rien ne l’obligeait à agir ainsi, d’autant que nous savons qu’il n’est pas le seul de nos “partenaires” à avoir été reçu. » Sonko rembobine : « Nous respectons la liberté constitutionnelle et légale au choix politique de chacun et laissons le peuple averti en apprécier le caractère moral et éthique. Personne ne nous prendra au jeu machiavélique des combines politiques. » Il rappelle que Boubacar Camara est un grand frère qu’il découvert à la veille de l’élection présidentielle de février 2019. «Ils furent, Atépa Goudiaby et lui, les seuls candidats, sur les 27 empêchés par le parrainage, à avoir accepté de soutenir ma candidature. Durant cette élection, Boubacar Camara s’est investi sans réserve, avec beaucoup d’envie et de loyauté, aussi bien financièrement que sur les plateaux de télévision, sans oublier sa présence sur le terrain, particulièrement à Dakar et à Fatick. Il aura été d’un apport inestimable pour nous. Nous l’en remercions profondément et lui témoignons la gratitude de tout notre parti et de la coalition Sonko-Président », reconnaît-il.

