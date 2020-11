738 sénégalais et 400 pirogues sont entrés en Espagne - adakar.com

News Société Article Société 738 sénégalais et 400 pirogues sont entrés en Espagne Publié le lundi 9 novembre 2020 | Rewmi

Au moins 738 Sénégalais seraient arrivés en Espagne entre le 6 et le 8 novembre, selon les révélations de Helena Maleno Garzon, la fondatrice du collectif Caminando Fronteras. Elle souligne que deux pirogues venues du Sénégal sont arrivées à Tenerife le 7 novembre avec 271 passagers. deux autres embarcations ont débarqué à Gran Canaria, avec 111 migrants, et à El Hierro (154), d’après la même source. Qui précise que pour le dernier convoi, l’un des migrants a été retrouvé mort.



Vingt autres pirogues, avec 597 migrants, ont été signalées samedi soir mais la nationalité des passagers reste à être déterminée. La veille, 6 novembre, une embarcation avec 118 migrants sénégalais accostait toujours à Tenerife. Un convoi de 85 Sénégalais est encore arrivé hier.



400 embarcations, toutes en provenance d’Afrique et particulièrement du Sénégal, sont arrivées en Espagne, en 11 mois. Soit 8 fois le nombre de l’année dernière.

