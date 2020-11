Année scolaire 2020-2021/Port du voile à Jeanne d’Arc : Mamadou Talla se prononce - adakar.com

Le port du voile à l’institution Sainte Jeanne d’Arc avait secoué le début de l’année 2018-2019. Le ministre de l’Education nationale est revenu sur cette polémique qui avait fait les choux gras de la presse sénégalaise à l’époque.



« La communauté sénégalaise s’était mobilisée pour trouver des solutions et elles sont mises en œuvre jusqu’à présent. D’ailleurs, cette école a déjà démarré les cours. Nous n’avons pas entendu de problèmes autour du port du voile sur toute l’étendue du territoire sénégalais », révèle-t-il sur Seneweb.



Mamadou Talla ajoute : « Les élèves qui portaient le voile ont déjà repris les cours à l’institution et le portent toujours. Sur 1 750 élèves, le problème se posait sur 22 élèves et la question est réglée. Cette histoire est derrière nous et les acteurs ont trouvé une solution satisfaisante pour toutes les parties concernées. »