News Société Article Société Un ciel dégagé accompagné d’une forte chaleur les prochaines heures (Anacim) Publié le lundi 9 novembre 2020 | Agence de Presse Sénégalaise

La qualité de l`air va continuer à se dégrader à Dakar

Une forte sensation de chaleur se maintiendra durant les prochaines 72 heures sur l’ensemble du territoire national, particulièrement au courant de la journée de lundi, annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie.



Dans un bulletin de prévision parvenu à l’APS, l’ANACIM souligne que les températures accuseront cependant une légère baisse, à partir de mardi, avec des maxima de 36 à 40°C qui seront enregistrées dans les localités centre et nord-est.



’’Un ciel globalement clair sera noté sur le pays en ce début de semaine, tandis que les visibilités seront généralement bonnes’’, renseignent les prévisionnistes de l’ANACIM



Ils ajoutent que les vents également, seront d’intensité faible à modérée et de secteur ouest à nord-ouest sur le littoral et est à sud-est à l’intérieur.

