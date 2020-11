Football : Samuel Eto’o victime d’un violent accident de la route, le joueur souffre d’un traumatisme crânien - adakar.com

News Société Article Société Football : Samuel Eto’o victime d’un violent accident de la route, le joueur souffre d’un traumatisme crânien Publié le lundi 9 novembre 2020 | aDakar.com

© Autre presse par DR

La légende du football camerounais, Samuel Eto’o, a été victime d’un violent accident de la route, ce dimanche 08 novembre 2020. Le meilleur buteur des Lions Indomptables, selon les informations diffusées par les réseaux sociaux montrant le drame auquel il a échappé, souffrirait d’un « traumatisme crânien ».



Selon ces témoignages, le véhicule rendu en épave du joueur aurait percuté violemment un camion dans un choc, qui a bousillé toute la devanture du bolide de type 4X4 que l’on aperçoit sur les images. L’accident a eu lieu dans l’ouest du Cameroun, sur la route de Nkongsamba.



L’attaquant de 39 ans en est sorti sans grand danger, toutefois, il devra subir des examens médicaux supplémentaires. Malgré son état, le joueur, après le constat des forces de sécurité qui ont conduit dans leurs locaux le chauffard qui a occasionné l’accident, s’est rendu dans les services de la gendarmerie pour s’enquérir de ce dernier et plaider pour sa libération.



Ce conducteur, un chauffeur travaillant dans une agence, s’était enfui avant d’être rattrapé, à une quinzaine de kilomètres plus loin, par la police. Mais, le joueur a renoncé à poursuivre celui par qui il a frôlé le pire ce jour.



Samuel Eto’o serait revenu au pays, après un court séjour au Tchad et au Sénégal, pour assister à un mariage.



F.B