Le nouveau directeur général du Conseil sénégalais des chargeurs (COSEC), Mamadou Ndione

Le directeur général du Conseil sénégalais des chargeurs (COSEC), Mamadou Ndione, a offert, samedi, un important lot de fournitures scolaires à l’ensemble des établissements scolaires de la commune de Diass (Mbour, ouest), a constaté l’APS.



Ces fournitures sont destinées à la trentaine d’écoles primaires, aux trois collèges d’enseignement moyen secondaire (CEM) et aux quatre lycées de la commune.



Les écoles coraniques et les établissements privés sont également concernés par ce don remis au chefs d’établissements, à travers la coordination des directeurs d’écoles (CODEC).



’’A travers ce geste, nous avons voulu apporter notre appui aux établissements scolaires de tous les villages de la commune, de l’élémentaire au moyen secondaire. Nous le faisons depuis six ans, avant l’ouverture des classes pour accompagner les élèves, soulageant ainsi leurs parents’’, a déclaré Mamadou Ndione.



S’exprimant au nom des chefs d’établissements, Alpha Diop a magnifié ce geste de ’’très haute portée patriotique et citoyenne’’.



’’En très bon économiste, Mamadou Ndione a encore fait parler son esprit de développement humain, parce que convaincu que l’éducation est la base de tout développement et que les enfants constituent l’avenir du pays’’, a dit M. Diop.



