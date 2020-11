(COVID-19) Afrique : le nombre de cas confirmés dépasse 1,87 million (CDC Afrique) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé (COVID-19) Afrique : le nombre de cas confirmés dépasse 1,87 million (CDC Afrique) Publié le lundi 9 novembre 2020 | Xinhua

© Autre presse par DR

Coronavirus

Tweet

Le nombre de cas confirmés de COVID-19 sur le continent africain est monté à 1.870.348 pour 44.849 décès en date de dimanche après-midi, a indiqué le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).



Le CDC Afrique a précisé que 1.577.213 personnes qui avaient contracté le COVID-19 s'étaient rétablies à ce jour.



Les pays les plus gravement touchés du continent en nombre de cas positifs sont l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Egypte, l'Ethiopie et le Nigeria.



La région d'Afrique australe est la plus touchée par le COVID-19 à la fois en nombre de cas positifs et en nombre de décès, suivie par l'Afrique du Nord.



L'Afrique du Sud est à ce jour le pays comptant le plus de cas de COVID-19 avec 735.906 cas confirmés. Le pays déplore également le plus lourd bilan avec 19.789 décès liés au nouveau coronavirus.



Le Maroc est le deuxième pays le plus touché avec 252.185 cas confirmés et 4.197 décès, suivi par l'Egypte avec 108.962 cas et 6.355 décès, selon les chiffres du CDC Afrique.

Commentaires