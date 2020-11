Macky Sall adresse ses ‘’chaleureuses félicitations’’ à Joe Biden - adakar.com

Macky Sall adresse ses ''chaleureuses félicitations'' à Joe Biden Publié le dimanche 8 novembre 2020

Le chef de l’Etat sénégalais a adressé ses ‘’chaleureuses félicitations’’ à Joe Biden, nouvellement élu président des Etats-Unis, et à la vice-présidente Kamala Harris.



’’Mes Chaleureuses félicitations à @JoeBiden et @KamalaHarris pour leur victoire. Le Sénégal se réjouit de poursuivre ses excellentes relations d’amitié et de coopération avec les États Unis d’Amérique ! MS’’, a tweeté Macky Sall.



Le candidat démocrate Joe Biden a remporté l’élection présidentielle du 3 novembre, ont annoncé ce samedi les grands médias américains.



La victoire de M. Biden, qui devient ainsi le 46e président des Etats-Unis, à 77 ans, s’est dessinée en Pennsylvanie où il a obtenu 20 grands électeurs supplémentaires, s’assurant ainsi la majorité des 270 voix au collège électoral.



Il recueille, pour l’heure, 273 grands électeurs, contre 214 pour le républicain Donald Trump.



Joe Biden formait un ticket avec Kamala Harris qui devient la première femme noire et vice-présidente des Etats-Unis.



Il a été le vice-président de Barack Obama de 2008 à 2016.



Dans un communiqué, le président sortant Donald Trump a accusé Joe Biden de se ‘’précipiter pour se présenter faussement ‘’ en vainqueur.





