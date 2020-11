Joe Biden veut se démarquer de Donald Trump dans les relations avec l’Afrique - adakar.com

Joe Biden veut se démarquer de Donald Trump dans les relations avec l'Afrique Publié le dimanche 8 novembre 2020 | RFI

© Autre presse par DR

Joe Biden, 46e Président des États-Unis d`Amérique

La politique étrangère de la future administration de Joe Biden n’est pas encore définie. Joe Biden est resté plutôt prudent sur la politique extérieure que son administration souhaite mener. Mais son équipe affiche des signaux positifs pour un rapprochement avec le continent africain.



L’équipe de Joe Biden entend afficher un « respect mutuel » envers l’Afrique et montrer son « engagement » sur les questions de démocratie, de sécurité et d’économie. Joe Biden veut se démarquer de Donald Trump, qui a qualifié ses partenaires africains de « pays de merde » et qui ne s’est jamais rendu en Afrique.