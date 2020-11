Keita Baldé vers le forfait contre la Guinée-Bissau - adakar.com

Keita Baldé vers le forfait contre la Guinée-Bissau Publié le samedi 7 novembre 2020

Diao Keita Baldé, attaquant sénégalais de l’AS Monaco

L’attaquant sénégalais Keita Baldé (Sampdoria, Italie), sorti mercredi sur blessure lors d’une séance d’entrainement de son équipe, est indisponible jusqu’à la fin novembre, rapporte le site de Secolo XIX, un média italien.



‘’Le Sénégalais a une lésion à la cuisse droite’’, écrit la même source.



Prêté avec option d’achat au club italien par l’AS Monaco, l’attaquant sénégalais fait partie des 25 joueurs appelés pour la double confrontation contre la Guinée-Bissau comptant pour les éliminatoires de la CAN 2022.



Le Sénégal est leader de son groupe avec six points au compteur avec les victoires enregistrées contre le Congo (2-0) et l’Eswatini (4-1).



