Côte d’Ivoire: La médiation de Macky

© Présidence de CI par DR

Cérémonie d`ouverture de la 22è Session Extraordinaire de la Conférence des Chefs d`Etat et de Gouvernement de l’UEMOA

Dakar. Mardi 03 décembre 2019. cérémonie d`ouverture de la 22è Session Extraordinaire de la Conférence des Chefs d`Etat et de Gouvernement de l`Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine ( UEMOA ), présidée par le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, à Dakar. Tweet

Si plusieurs chefs d’Etat ouest africains ont affiché leur disponibilité à créer un pont entre l’opposition et le pouvoir comme le révèle Jeune Afrique, Makcy Sall et Nana Akufo-Addo du Ghana ont déjà pris le bâton du pèlerin pour entamer la mission.



En vue de rapprocher les positions, le chef de l’Etat du Sénégal, Macky Sall, a ainsi échangé par téléphone avec le leader du groupement des partis d’opposition, Henri Konan Bédié. Ce dernier a été porté à la tête du Comité national de transition (CNT) mis sur pied par ceux qui contestent la réélection d’Alassane Ouattara.



L’entretien téléphonique entre Macky Sall et l’ex président ivoirien (de 1993 à 1999) a eu lieu dans la soirée du mardi 3 novembre, date à laquelle Bédié avait été la cible de forces de l’ordre venues lui servir un mandat de dépôt avant de se rétracter, pour finir par faire le siège de son domicile sis à Cocody.



De même, Macky Sall a également eu un autre entretien téléphonique avec Charles Konan Banny, ancien Premier ministre de la Côte d’Ivoire et ancien Gouverneur de la BCEAO (de 1990 à 2005), mais également un des patriarches du PDCI, le plus historique mouvement politique de la scène ivoirienne.