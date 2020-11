« L’État est ingrat » : Les regrets de Mouhamadou Makhtar Cissé, ancien ministre du pétrole et des énergies - adakar.com

News Politique Article Politique « L’État est ingrat » : Les regrets de Mouhamadou Makhtar Cissé, ancien ministre du pétrole et des énergies Publié le samedi 7 novembre 2020 | senenews.com

© aDakar.com par DF

Énergie: La BM et la SENELEC signent des accords

Dakar, le 14 août 2015 - Le Sénégal et la Banque Mondiale ont procédé à la signature à Dakar des accords pour la garantie partielle des risques du projet de production d’énergie indépendante de Taïba Ndiaye. Cet accord permettra à la SENELEC d`accroître ses capacités de production. Photo: Mouhamadou Makhtar Cissé, Directeur général de la Senelec Tweet

Ex-ministre du Pétrole et des Énergies a passé le témoin à Aïssatou Sophie Gladima. Mouhamadou Makhtar Cissé a saisi cette occasion pour solder ses comptes.



Pour le désormais ex membre du gouvernement, “l’État est ingrat. On ne se souvient pas souvent des grands actes que vous posez. On ne se souvient que des erreurs et des fautes”. Des paroles lourdes de sens qui interpellent au plus haut niveau. Là où Macky Sall coupe des têtes pour sécuriser ses acquis politiciens.