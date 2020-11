Mise en place d’une plateforme politique : «Large convergence de vues» entre la Ld Debout et Khalifa Sall - adakar.com

News Politique Article Politique Mise en place d’une plateforme politique : «Large convergence de vues» entre la Ld Debout et Khalifa Sall Publié le vendredi 6 novembre 2020 | Le Quotidien

© aDakar.com par DR

Khalifa Sall reçu au palais de la République

Dakar, le 24 mars 2020 - Le chef de l`État a entamé des consultations avec les leaders de l`opposition. L`ancien maire de Dakar Khalifa Sall a été ainsi reçu au par le président de la République. Tweet

On ne l’entend pas, mais Khalifa Sall agit sur le terrain et tente de se refaire après avoir perdu des hommes et des alliés. Il noue des alliances en direction des prochaines Locales. Dans ce sens, l’on annonce qu’une délégation de la Ld Debout a rencontré, mardi, la délégation de Taxawu Senegaal à son siège. «Après avoir évoqué les liens politiques qui existent entre leurs organisations, les deux délégations ont échangé sur la nécessité de mettre en place une plateforme politique ouverte à toutes les forces progressistes et patriotiques pour construire et proposer aux Sénégalais une véritable alternative basée sur les valeurs de justice, de liberté et de démocratie», lit-on dans un communiqué conjoint signé par Pape Sarr pour le Ld Debout et Khalifa Sall pour Taxawu Senegaal.



Les deux délégations informent avoir abouti à une «large convergence de vues» et ont convenu de se retrouver «de façon périodique pour approfondir cette convergence et poursuivre leurs efforts pour la construction de la dynamique énoncée».