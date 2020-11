Lutte: Comité national de gestion: Le ministre des Sports trace la feuille de route de la nouvelle équipe - adakar.com

Lutte: Comité national de gestion: Le ministre des Sports trace la feuille de route de la nouvelle équipe Publié le vendredi 6 novembre 2020

L’arrêté portant nomination des nouveaux membres du Comité national de gestion (Cng) de lutte a été publié hier. Une occasion pour le ministre des Sports, Matar Ba, de décliner la feuille de route de la nouvelle équipe qui sera dirigée par Ibrahima Sène. Il est attendu d’elle d’insuffler une nouvelle dynamique à la discipline pour lui permettre de développer ses capacités à produire les mutations nécessaires et attendues.



Une nouvelle page s’est ouverte hier pour la lutte sénégalaise avec la nomination de la nouvelle équipe du Comité national de gestion (Cng) que va désormais diriger Ibrahima Sène, jusque-là président du Comité régional de gestion (Crg) de la lutte de Kaolack. Selon le ministre des Sports, le choix des membres de ce comité n’est pas fortuit. «C’est le résultat de longues et précieuses concertations avec tous les acteurs et tous les segments de la lutte à travers une approche d’écoute, d’ouverture et d’unité», a dit Matar Ba qui les a félicités, tout en leur souhaitant beaucoup de réussite dans l’accomplissement de leurs fonctions.



Cette démarche de concertation et de consultation qui a amené à ce choix résulte, selon lui, de «la particularité de la lutte qui est un sport, à la fois, technique, social et inclusif, impliquant plusieurs variétés et plusieurs paramètres (lutte avec frappe, lutte simple dans ses différentes déclinaisons, lutte olympique, association des amateurs, des managers, des promoteurs, animateurs…)».



Inscrire la lutte dans une nouvelle dynamique



Les attentes sont nombreuses. Et pour le ministre des Sports, «la nouvelle équipe du Cng doit inscrire la lutte dans une nouvelle dynamique capable de lui permettre de renforcer sa résilience et de développer ses capacités à produire les mutations nécessaires et attendues». Matar Ba a ainsi dressé la feuille de route de la nouvelle équipe qu’il a invitée à «inscrire la lutte dans une nouvelle dynamique capable de lui permettre de renforcer sa résilience et de développer ses capacités à produire les mutations nécessaires et attendues».



Dans cette perspective, a-t-il indiqué, les concertations nationales sur la lutte sénégalaise ont formulé d’importantes recommandations. Il s’agit, entre autres, de la mise en place d’une Fédération nationale de lutte, de l’amélioration du statut du lutteur, du manager et du promoteur, la formalisation des écuries en associations. La décentralisation des programmes de lutte et leur adaptation au contexte et aux réalités locales fait aussi partie des recommandations.



De même, l’organisation, de façon périodique, d’un Festival national de lutte en étroite concertation avec les ministères chargés respectivement de la Culture et du Tourisme est préconisée. En outre, le ministre des Sports a formulé des attentes, notamment «l’entrée de la lutte aux Jeux olympiques, la reconversion professionnelle des pratiquants par la mobilisation des potentialités économiques et sociales, le développement, en relation avec les collectivités territoriales, de la dimension culturelle de la lutte et son inscription dans le projet de territorialisation des politiques publiques». Il s’y ajoutent, selon le ministre des Sports, «la prise de mesures nécessaires pour une participation de la lutte sénégalaise à l’animation des prochains Jeux olympiques de la jeunesse «Dakar 2026», l’appui à l’organisation de programmes, de façon régulière, en relation avec les promoteurs et les annonceurs et aussi l’inscription définitive de la lutte, produit sportif, culturel et touristique dans le projet de faire du Sénégal une société émergente à l’horizon 2035».



Matar Ba a ainsi invité Bira Sène et son équipe à relever ces nombreux défis. Car, fait-il savoir, «le travail de modernisation et d’efficience de la lutte sénégalaise est une œuvre en perpétuel renouvellement et chaque acteur doit y réaliser la partition qui est la sienne». Le ministre des Sports a remercié l’ensemble des acteurs de la lutte pour leur courtoisie, leur amour de la discipline, mais surtout «leur volonté de soutenir la lutte sénégalaise dans son processus de transformation vers la modernisation et l’efficience».



Matar Ba a, par ailleurs, rappelé que le «le Cng de lutte est une déconcentration technique, une sorte de démembrement de l’État et non une Fédération». Ce qui explique que ses membres sont nommés. «Le Cng sera donc soutenu et accompagné ; et les actes qu’il va poser sont revêtus du sceau et de l’empreinte de l’autorité publique», a fait savoir le ministre des Sports.