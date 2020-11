Exclu du FRN, le parti Rewmi dit prendre « acte » - adakar.com

Exclu du FRN, le parti Rewmi dit prendre « acte » Publié le vendredi 6 novembre 2020 | Le Soleil

L’opposition sénégalaise en ordre de bataille fustigeant le parrainage citoyen des candidatures à l’élection présidentielle, avait mis sur pied, en 2019, une plateforme dénommée Front de Résistance Nationale (FRN) regroupant des partis de l’opposition, des mouvements citoyens et des organisations la société civile. Exclu « de facto » du FRN après avoir intégré le gouvernement, le parti Rewmi



Après avoir acté son entrée dans le gouvernement, le FRN s’est fendu d’un communiqué pour acter «l’exclusion de fait» du parti Rewmi. En réponse, le porte-parole de Rewmi, Doudou Ka souligne au micro d’Iradio que son parti « prend acte » de cette exclusion notifiée par un communiqué du FRN. «Nous sommes en présence d’une situation qui nous a amenée à prendre une décision que nous avons jugée sage et utile pour notre pays. Cette situation, c’est la crise socio-économique liée à la survenue de la Covid-19. C’est également la crise politique qui s’installe de plus en plus dans des pays voisins. Nous sommes, donc, ensemble dans une recherche de solutions pour réussir la relance économique», a-t-il indiqué.



Ce départ est différent d’un autre qui eut lieu en janvier 2020. Le Parti démocratique sénégalais (PDS) a été la première formation politique à quitter le FRN. Le PDS constatait avec regret dans un communiqué «des dysfonctionnements graves du Front de Résistance National (FRN) dont il était l’un des principaux initiateurs.»



Le PDS dénonçait également «de graves déviations des mécanismes internes de prise de décisions stratégiques». Autant de raisons qui avaient amené le parti du président Abdoulaye Wade à suspendre sa participation au FRN et à engager «l’ensemble des militants et responsables à rester mobilisés dans la perspective des nouvelles batailles.»



