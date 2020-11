Ibrahima sène officiellement installé à la tête du CNG - adakar.com

Ibrahima Sène dit ‘’Bira Sène’’ a été officiellement installé, ce jeudi, à la tête du Comité national de gestion de la lutte (CNG) en remplacement du président Alioune Sarr, a constaté l’APS.

Dakar – Ibrahima Sène dit ‘’Bira Sène’’ a été officiellement installé, ce jeudi, à la tête du Comité national de gestion de la lutte (CNG) en remplacement du président Alioune Sarr, a constaté l’APS.



Sène et toute son équipe ont été installés par le ministre des Sports, Matar Ba. Ils ont pour mission de continuer à moderniser et à rationaliser la gestion de la lutte sénégalaise.



’’La nouvelle équipe du CNG doit inscrire la lutte dans une nouvelle dynamique capable de lui permettre de renforcer sa résilience et de développer ses capacités à produire les mutations nécessaires et attendues’’, a déclaré la ministre.



Elle devra veiller à la mise en place d’une fédération nationale de lutte, à l’amélioration du statut de lutteur, du manager et du promoteur, la décentralisation des programmes de lutte et leur adaptation au contexte et aux réalités locales, etc, a dit Matar Ba.



A ces perspectives s’ajoutent l’entrée de la lutte aux jeux olympiques, la reconversion professionnelle des pratiquants par la mobilisation des potentialités économiques et sociales.



L’équipe a aussi pour mission de prendre de mesures nécessaires pour une participation, sous une forme ou sous une autre, de la lutte sénégalaise à l’animation des prochains Jeux olympiques de la Jeunesse de ’’Dakar 2026’’ et tant d’autres tâches.



Matar Bâ s’est félicité du travail du président sortant Alioune Sarr, aux commandes pendant 26 ans.



’’Vous avez réussi avec prouesse, dans des proportions considérables à améliorer l’image et le visage de la lutte sénégalaise sur la scène nationale et internationale’’, a-t-il fait valoir.







