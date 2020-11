Alioune Sarr souhaite continuer à promouvoir la lutte africaine dans le monde - adakar.com

Alioune Sarr souhaite continuer à promouvoir la lutte africaine dans le monde Publié le jeudi 5 novembre 2020 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

Dr Alioune Sarr : "Ce que le Cng fait de l`argent de la lutte"

Alioune Sarr a fait part de son souhait de promouvoir la lutte africaine dans le monde, après vingt-six ans à la présidence du Comité national de gestion (CNG) de cette discipline, qu’il s’apprête à quitter.



‘’Si j’ai encore leur confiance, je continuerai ma mission’’, a dit M. Sarr dans une interview publiée jeudi par Le Quotidien.



La Fédération internationale des associations de lutte (FILA) l’a chargé de développer la lutte africaine, pour la faire rayonner dans le monde.



Ce travail devrait aboutir ‘’à sa reconnaissance, à travers un maximum de pays en dehors de l’Afrique, et pourquoi pas un jour aux Jeux olympiques ?’’ a expliqué le président du CNG de la lutte.



Après des consultations menées pendant plusieurs semaines, le ministre des Sports, Matar Ba, va dévoiler ce jeudi les noms de ceux qui constituent le nouveau bureau du CNG, en remplacement d’Alioune Sarr et de ses collaborateurs.



M. Sarr affirme qu’il avait trouvé un accord avec le ministre des Sports, en 2018, pour que le mandat qu’il exerçait soit le dernier pour lui-même et ses collaborateurs.

