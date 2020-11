Aliou Cissé : « Apporter du sang neuf, de la qualité et de la concurrence à l’équipe » - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Aliou Cissé : « Apporter du sang neuf, de la qualité et de la concurrence à l’équipe » Publié le jeudi 5 novembre 2020 | Africa Top Sports

© aDakar.com par DF

Éliminatoires CAN 2019 - Une liste de 25 Lions pour le match contre Madagascar

Dakar, le 27 février 2019 - Le sélectionneur national Aliou Cissé a rendu publique une liste de 25 joueurs pour affronter Madagascar dans le cadre de la 6e journée des éliminatoires de la CAN Egypte 2019. Tweet

Aliou Cissé vient de dévoiler sa liste des joueurs convoqués pour la double confrontation de l’équipe nationale contre la Guinée Bissau.

Aliou Cissé a dévoilé, ce mardi, une liste de 25 joueurs qui vont disputer la double confrontation de l’équipe nationale du Sénégal face à celle de la Guinée Bissau (11, 15 novembre) comptant pour les éliminatoires de la CAN 2022 en Cameroun. Dans cette liste, on note le retour de Moussa Wagué, Pape Alioune Ndiaye, Keita Baldé, Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy et Alfred Gomis, tous absents lors des deux dernières sorties de l’équipe. Absent de la tanière depuis 2016, Arial Mendy signe aussi son retour. Comme à son habitude, Cissé a convoqué deux nouvelles têtes. Il s’agit de Moustapha Name de Paris Fc et Frank Kanouté milieu terrain du Cercle Bruges.



Le sélectionneur des vice-champions d’Afrique 2019, le Sénégal, continue de chercher la bonne formule. C’est du moins ce qu’a laissé entendre, le coach Cissé, en ligne, sur la Fsf Tv, quelques instants après avoir dévoilé sa liste de 25 joueurs.



« L’objectif, c’est de se qualifier pour la CAN 2022, ça se prépare aujourd’hui tout en continuant dans notre ligne directrice. Mais apporter aussi du sang neuf, de la qualité et de la concurrence à l’équipe. »



Une concurrence qui se fera certainement ressentir un peu plus dans l’entrejeu et au niveau de la défense, les grands chantiers d’Aliou Cissé. Expliquant la non convocation de certains joueurs à l’image de Mbaye Niang, l’attaquant Rennais entre autres, l’entraineur des Lions de revenir sur le contexte de reprise des activités sportives marquée par la pandémie de la covid-19. « Le match contre le Maroc nous a donné aussi des indications. Nous sommes dans des périodes difficiles, il y a quand même 9 journées qui se sont déjà jouées dans les championnats européens. Et, jusqu’à présent, on a quand même sur certains postes, des garçons qui ont du mal à trouver du temps de jeu conséquent pour revenir en équipe nationale. »