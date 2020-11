Nouveau gouvernement: “La solennité et la sobriété requises lors des cérémonies de passation de service“ (Macky Sall) - adakar.com

News Politique Article Politique Nouveau gouvernement: “La solennité et la sobriété requises lors des cérémonies de passation de service“ (Macky Sall) Publié le mercredi 4 novembre 2020 | aDakar.com

Les membres du nouveau gouvernement du Sénégal vont se réunir pour la première fois autour du président de la République Macky Sall pour leur premier Conseil des ministres, ce mercredi 4 novembre 2020, au palais de la République.



Dans la perspective des passations de services entre les nouveaux membres du gouvernement et les ministres sortant, la Présidence sénégalaise a publié un communiqué pour rappelé la nécessité de tenir lesdites cérémonies dans la solennité et la sobriété. Ci-dessous, le communiqué de la présidence de la République :



''Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République tient à rappeler aux Ministres et Secrétaires d’État membres du Gouvernement, aux Autorités publiques, aux agents de l'État concernés par les cérémonies de passation de service et à tous les citoyens ce qui suit :



La cérémonie de passation de service, qui se déroule dans les bureaux de l'autorité sortante reste un moment crucial où la permanence de l’État et la continuité du Service Public prennent tout leur sens. À cet égard, la solennité et la sobriété sont requises pour marquer le respect que tout citoyen ou agent public doit vouer à l’État.



Les manifestations festives, même si elles peuvent être considérées comme de délicates marques d'attention, ne doivent pas faire oublier la neutralité de l'État encore moins la dimension sacerdotale et l'éminente dignité, attachées aux charges publiques.



Le Président de la République attache du prix au respect par tous de la sobriété et de la solennité qui siéent à l'occasion des cérémonies de passation de service en s'abstenant de tout comportement pouvant porter atteinte à l’image de l’État''.



