Sénégal : l'Université de Thiès baptisée Professeur Iba Der Thiam Publié le mercredi 4 novembre 2020 | Agence de Presse Africaine

Le président Sall présente ses condoléances à la famille du professeur Iba Der Thiam

Dakar, le 3 novembre 2020 - Le président de la République Macky Sall s`est rendu au domicile du professeur Iba Der Thiam pour présenter ses condoléances à la famille éplorée Tweet

Le président Macky Sall a annoncé cette décision ce mardi quand il est allé présenter les condoléances de la nation à la famille de l’illustre disparu.



C’est un bel hommage au Professeur Iba Der Thiam. Le célèbre historien sénégalais est mort, samedi dernier, à l’âge de 83 ans.



Le chef de l’État avait confié au natif de Kaffrine (centre) la coordination du projet d’écriture de l’Histoire Générale du Sénégal (HGS).



Macky Sall a profité de l’occasion pour affirmer que ce travail « va se poursuivre avec notamment le financement des recherches à hauteur de 150 millions F CFA ».



Le défunt était un Maître de conférences en Histoire moderne et contemporaine à la retraite. Et la rédaction de l’Histoire Générale du Sénégal lui tenait à coeur.



Engagé en politique, notamment sous la bannière de son parti la Convention des Démocrates et des Patriotes (CDP/Garap-Gui), Iba Der Thiam a été ministre de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur durant le magistère d’Abdou Diouf.



