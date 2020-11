La journée des forces armées célébrée mardi prochain à travers le pays (DIRPA) - adakar.com

La journée des forces armées célébrée mardi prochain à travers le pays (DIRPA) Publié le mercredi 4 novembre 2020 | Agence de Presse Sénégalaise

Célébration de la journée des Forces armées

Dakar, le 7 novembre 2019 - La journée nationale des forces armées a été célébrée ce jeudi 7 novembre, au Camp Dial Diop de Dakar. Le chef de l`État Macky Sall a présidé la célébration. Tweet

La Journée des forces armées sera organisée mardi prochain sur le thème de la protection des frontières, a-t-on appris de la Direction de l’information et des relations publiques (DIRPA).



L’événement sera marqué à Dakar par une prise d’armes, un dépôt de gerbe au mémorial du souvenir, une cérémonie de baptême des promotions de l’Ecole militaire de santé, de l’Ecole nationale des officiers d’active et de celle des des officiers de la gendarmerie, indique-t-elle dans un communiqué.



La Journée sera également marquée par une remise d’insignes et de médailles à des militaires blessés en opérations et par l’inauguration d’infrastructures, rapporte le texte.



Il ajoute que la journée sera animée par la musique principale des forces armées en présence de hautes autorités civiles, administratives, diplomatiques et militaires.



Cette manifestation constitue une opportunité pour les forces armées de communier avec leur Chef Suprême et toute la nation sénégalaise, rappelle-t-on.



D’après la DIRPA, des activités seront également organisées au niveau de toutes les autres zones militaires, sous la responsabilité des commandants de zone.





YS/AKS