Aminata Touré, ex-présidente du CESE: "Nul ne saurait à cette étape de ma vie administrative et politique ternir ma réputation et mon intégrité" Publié le mardi 3 novembre 2020

L’ancien Premier ministre, Aminata Touré, a vivement réagi à des informations parues dans la livraison du quotidien Libération de ce mardi 3 novembre 2020, faisant état de problème de gestion au sein du Conseil économique social et environnemental (CESE) qui expliquerait son limogeage.

Dans un communiqué, l’ex-ministre de la Justice, qui a été relevée de ses fonctions de présidente du CESE la semaine dernière, assure avoir géré l’institution dans l’orthodoxie. Elle rappelle par ailleurs avoir fait sa déclaration de patrimoine.



"Dans l’attente sereine de la passation de service avec le nouveau Président du Cese, je voudrais informer l’opinion nationale et internationale que j’ai eu à diriger le Conseil économique, social et environnemental pendant 16 mois, en stricte conformité avec les règles et standards de bonne gestion. Les documents de vérification sont en ordre et disponibles au niveau de l’institution ainsi que ma déclaration de patrimoine déposée à l’Ofnac", a indiqué Aminata Touré dans un communiqué diffusé ce mardi.



L’ancien Premier ministre, à qui il est prêté des ambitions présidentielles, dénonce une volonté de salir sa réputation. D’ailleurs, elle n’exclut pas de saisir la justice. "Nul ne saurait à cette étape de ma vie administrative et politique ternir ma réputation et mon intégrité. Je me réserve le droit d’ester en justice contre toute tentative de diffamation ou d’intimidation", a écrit Aminata Touré.



Dimanche, le président de la République a signé un décret qui nomme Idrissa Seck à la présidence du Conseil économique social et en environnemental (CESE). Le président du parti Rewmi, arrivé deuxième lors de la présidentielle de 2019, rejoint ainsi la mouvance présidentielle. Avec lui, deux de ses lieutenants qui ont été nommés dans le gouvernement.



