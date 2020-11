Aissata Tall Sall, d’envoyée spéciale à première femme ministre des affaires étrangères - adakar.com

L’avocate et femme politique Aissata Tall Sall, leader du mouvement "Osez l’Avenir", est devenue dimanche la première femme à diriger la diplomatie sénégalaise, avec la formation de la nouvelle équipe gouvernementale.



"C’est une énorme responsabilité que le président vient de me confier à ses côtés de pouvoir exécuter la partie de sa vision du programme qu’il a défini en ce qui concerne la politique étrangère et notre diplomatie", a réagi la nouvelle ministre des Affaires étrangères, peu après la publication de la composition de la nouvelle équipe gouvernementale.



"Je pense que cela je l’ai compris en le voyant lui-même à l’œuvre, et c’est cela qui me permet d’être très humble et de penser qu’à ses côtés, la tâche est certes énorme mais elle va m’être facilitée par le fait que c’est lui-même qui conduit sa propre diplomatie’’, a-t-elle ajouté dans un entretien avec la RTS, la télévision publique sénégalaise.



Mme Sall dit avoir eu l’occasion "il y a quelques jours" d’accompagner le président de la République lors d’un séjour à Abuja, la capitale fédérale du Nigéria.



"Je l’ai beaucoup observé. Je l’ai vu faire, et ma conviction est que le premier diplomate de ce pays c’est bien lui", confie l’envoyée spéciale du Président de la République jusqu’à sa nomination à la tête de la diplomatie sénégalaise.



Elle a ajouté : "J’ai vu le Président à l’œuvre. J’ai compris qu’il veut que cette diplomatie soit la plus rayonnante possible, qu’elle porte l’étendard du Sénégal. J’ai également compris que cette diplomatie devait être réelle, efficace. Partout où se trouverait les intérêts du Sénégal, que cette diplomatie les défende, les sauvegarde et les préserve".



Aissata Tall Sall, 63 ans et native de Podor, fut porte-parole du dernier gouvernement du Président Abdou Diouf où il avait siégé en tant que ministre de la communication, de 1998 à 2000.



Députée et maire de Podor, ville du nord du Sénégal, AissataTall Sall, est la cinquième personnalité au poste de ministre des Affaires étrangères sous Macky Sall, après Alioune Badara Cissé, Mankeur Ndiaye, Sidiki Kaba et Amadou Ba, dernier titulaire de ce poste.





