Sénégal: après le remaniement gouvernemental, nouvelle donne au sein de l'opposition Publié le mardi 3 novembre 2020 | RFI

Au Sénégal, l’opposition fait son entrée au gouvernement à la faveur du remaniement annoncé dimanche 1er novembre. Un remaniement qui annonce une recomposition de l’opposition sénégalaise.



« Au moins, cela a le mérite de clarifier le débat, de voir qui est avec Macky Sall et qui ne l’est pas », lance un cadre du PDS. A la faveur du remaniement, l’opposition a fait dimanche son entrée au gouvernement. Idrissa Seck, arrivé deuxième à la présidentielle de 2019, prend la tête du Conseil économique, social et environnemental, et deux membres de son parti, Rewmi, sont nommés ministres. Oumar Sarr, ancien ténor du Parti démocratique sénégalais (PDS) d’Abdoulaye Wade, obtient le portefeuille des Mines.