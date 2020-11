Idrissa Seck justifie son choix de répondre positivement à Macky Sall - adakar.com

News Politique Article Politique Idrissa Seck justifie son choix de répondre positivement à Macky Sall Publié le lundi 2 novembre 2020 | Agence de Presse Sénégalaise

L’ancien Premier ministre Idrissa Seck a justifié, dimanche, son retour dans la mouvance présidentielle, par le souci d’une ‘’union’’ de l’ensemble des forces vives de la Nation pour ‘’mieux faire face aux défis du moment’’.



‘’Après plusieurs mois d’échanges dans le cadre du dialogue national comme au cours de plusieurs rencontres en tête-à-tête avec le président, après une analyse lucide et sereine du contexte international, africain, sous régional et national, la nécessité nous est clairement apparue de répondre positivement à l’appel du président de la République’’ , a-t-il dit dans une déclaration.



L’ancien Premier ministre, Idrissa Seck a été nommé, dimanche, président du Conseil économique, social et environnemental (CESE).



Le leader du Rewmi, arrivé deuxième lors de la dernière présidentielle du 24 février 2019, remplace Aminata Touré, limogée mercredi dernier.



Deux responsables de Rewmi, Yankhoba Diattara (Economie numérique et Téléocommunications) et Aly Saleh Diop (Elevage), font par ailleurs leur entrée dans le gouvernement de 33 ministres et quatre secrétaires d’Etat formé dimanche.



Arrivé deuxième à la présidentielle de février 2019, Idrissa Seck a fait savoir que des ‘’intelligences’’ lui avaient demandé de choisir un autre chemin, celui d’une opposition radicale en utilisant les interrogations et les inquiétudes des populations nées du contexte de la crise pour fragiliser le régime en place et en tirer profit.



‘’Je n’ai pas choisi ce chemin. J’ai choisi le chemin d’une implication directe et personnelle pour participer aux efforts qui nous incombent à tous pour redresser le pays. Nous avons fait le choix responsable de répondre positivement à l’appel du président d’unir l’ensemble des forces vives de la Nation. Ce n’était pas facile, mais nous y sommes arrivés’’, a expliqué Idrissa Seck.



Selon le président du Conseil départemental de Thiès, ‘’tout le monde doit s’impliquer dans la politique de l’Etat pour sortir le Sénégal de la crise dans laquelle il se trouve’’.



‘’Ce sont des sacrifices qu’il faut faire. Ce n’était pas évident de prendre cette décision parce que certains n’étaient pas d’accord, mais c’est un devoir que je dois rendre à mon pays’’, a-t-il fait savoir.



Le nouveau président du CESE a terminé en disant : ‘’On a politiquement annoncé ma mort à plusieurs reprises, mais je suis toujours vivant, donc cela ne me fait rien.’’

