Formation du nouveau gouvernement: Une équipe élargie et rajeunie Publié le lundi 2 novembre 2020 | Le Soleil

© aDakar.com par DF

Conseil des ministres décentralisé: Le chef de l`État face à la presse

Dakar, le 20 Juillet 2016 - Le président de la République a fait face à la presse, à l`issue de la réunion décentralisée du Conseil des ministres. La rencontre s`est tenue à la Mairie de Pikine. Photo: Macky Sall, président de la République Tweet

Le Président de la République, Macky Sall, a nommé, hier, un nouveau Gouvernement de 33 ministres et quatre secrétaires d’État. La particularité de cette nouvelle équipe est qu’elle compte plus de jeunes et est ouverte à l’opposition, principalement le parti Rewmi d’Idrissa Seck et le mouvement « And Suxali Sopi » d’Oumar Sarr.



« Le Gouvernement est marqué par l’ouverture politique dans la dynamique des consensus issus du Dialogue national élargi et inclusif », a déclaré Seydou Guèye, porte-parole de la Présidence de la République, lors de la lecture de la liste du nouveau Gouvernement. Cette ouverture est matérialisée par l’entrée de Yankhoba Diattara au poste de ministre de l’Économie numérique et des Télécommunications et d’Aly Saleh Diop comme ministre de l’Élevage et des Productions animales pour le compte du Parti Rewmi. Mais aussi celle d’Oumar Sarr, leader du mouvement « And suxali Sopi », au poste de ministre des Mines et de la Géologie.



La nouvelle équipe porte aussi la marque d’un rajeunissement significatif. En plus du maintien de Néné Fatoumata Tall à la tête du ministère de la Jeunesse et de la nomination d’Abdou Karim Fofana au poste de ministre auprès du Président de la République chargé du Suivi du Plan Sénégal émergent (Pse), le Conseil des ministres va accueillir d’autres jeunes. Parmi eux, Yankhoba Diattara de Rewmi et Pape Amadou Ndiaye, ministre de l’Artisanat et de la Transformation du secteur informel. Selon M. Guèye, cette option a pour but « de valoriser, de façon optimale, le capital humain de la jeunesse du Sénégal dont l’insertion socioprofessionnelle et l’emploi restent les priorités fondamentales ».



Il a aussi souligné que le Chef de l’État a tenu compte du contexte actuel marqué par la Covid-19 et ses impacts. Ainsi, le Gouvernement va imprimer sur le terrain et au quotidien, sous l’impulsion et la supervision du Président de la République, « une dynamique constructive d’innovations, de transformations, de réalisations et de changements nécessaires à l’accélération de l’émergence du Sénégal dans la paix, la sécurité, la stabilité, la prospérité et l’équité sociale et territoriale ».



Le porte-parole a aussi indiqué que le Président, soucieux du respect de ses engagements devant les Sénégalais, a confié à son équipe une mission spéciale d’intérêt général à deux dimensions complémentaires. La première vise, selon lui, « à propulser la relance de l’économie nationale ». La seconde, a-t-il poursuivi, « à assurer une protection plus soutenue de toutes les forces vives de la Nation ». Le travail gouvernemental collégial et solidaire sera articulé aux principes directeurs suivants : « l’anticipation, le pragmatisme, la cohérence, la résilience et la performance », a-t-il expliqué. « C’est un Gouvernement engagé, un Gouvernement d’ouverture et d’unité. Un Gouvernement de combats et de résultats, mobilisé 24 heures sur 24, sept jours sur sept, qui entre en fonction au service de la Nation », a affirmé Seydou Guèye. C’est dans cet esprit républicain que le Chef de l’État réunira, d’après lui, le Conseil des ministres le mercredi 4 novembre 2020 à 10 heures, au Palais de la République.