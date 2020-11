Levée de corps du Pr Iba Der Thiam: La nation reconnaissante - adakar.com

News Necrologie Article Necrologie Levée de corps du Pr Iba Der Thiam: La nation reconnaissante Publié le lundi 2 novembre 2020 | Le Soleil

Dakar, le 15 mai 2017 - Le projet d’écriture de l’Histoire générale du Sénégal suit son cours et il va couvrir une période de 350 mille ans. C`est le coordonnateur du projet qui l`a indiqué aujourd`hui au cours d`un point de presse. Photo: Professeur Iba Der Thiam, historien Tweet

Tenue, hier, à la mosquée de Liberté 4, la cérémonie de levée de corps du Professeur Iba Der Thiam a été marquée par une forte présence des autorités étatiques, des parents et alliés mais aussi des hommes politiques toutes obédiences confondues. Ceux-ci en ont profité pour lui rendre hommage et l’accompagner jusqu’à sa dernière demeure, au cimetière de Yoff.



Décédé tard dans la nuit du samedi 31 octobre 2020 à l’Hôpital Principal de Dakar à l’âge de 83 ans, le Professeur agrégé d’histoire et homme politique sénégalais, Iba Der Thiam, a été inhumé, dimanche, au cimetière musulman de Yoff. A la levée du corps à la mosquée de liberté 4, l’historien émérite a reçu les derniers hommages de la Nation en présence des membres de sa famille. L’espace s’est avéré trop petit pour contenir parents, amis, collaborateurs et sympathisants, venus nombreux assister à l’oraison funèbre du Pr Iba Der Thiam. Ces derniers n’ont pas tari d’éloges à l’endroit de cet «homme multidimensionnel qui a marqué le Sénégal et l’Afrique par ses écrits et par sa contribution à la vie politique». Toute la République était quasi présente. Entre autres personnalités étatiques, on peut citer l’ancien Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne, le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, le porte-parole de la Présidence de la République, Seydou Guèye, Abdou Latif Coulibaly, secrétaire général du gouvernement, et plusieurs autres autorités dont l’ancien député Babacar Gaye, Abdoulaye Wilane, maire de Kaffrine, Mahmoud Saleh, Me Ousmane Ngom. Toutes ces personnalités se sont jointes à la tristesse de la famille.



Venu représenter le Président Macky Sall, Mahammed Boun Abdallah Dionne a salué la mémoire de l’éminent historien qui se trouve être également son oncle maternel. Il qualifie le défunt «d’homme de la civilisation africaine». Selon lui, Iba Der «était un homme de foi, un homme endurant et un homme d’espoir pour l’Afrique parce qu’il a été une grande fierté pour l’Afrique».



Son témoignage a été appuyé par Serigne Mbaye Thiam qui dit avoir beaucoup partagé avec le défunt. «C’était un ami à un de mes oncles, le petit frère de mon père, El hadj Mass Thiam. Il a également été mon prédécesseur au ministère de l’Education nationale. Iba Der Thiam était un homme politique qui a marqué l’histoire politique et syndicale du Sénégal. Il était aussi un fervent musulman pratiquant à travers ses actes de charité et de protection des démunis», souligne-t-il. Pour M Thiam, cet intellectuel sénégalais peut être donné en exemple à la jeunesse du point de son abnégation dans la recherche du savoir encyclopédique, du service rendu à son pays et surtout de ses actions de protection auprès des démunis.



Abondant dans la même lancée, Seydou Guèye n’a pas tari d’éloges à son endroit. Pour lui, Pr Iba Der Thiam était un homme pieux, au parcours intellectuel exceptionnel. Il fait état la perte d’une grande figure de notre pays. «Il était un homme de principe et de valeur qui a servi à toutes les positions tant du point de vue professionnelle que politique», témoigne M. Guèye.



Selon le député-maire de Kaffrine, Abdoulaye Wilane, avec le décès d’Iba Der Thiam, Kaffrine perd un fils d’une dimension exceptionnelle qui a eu à apporter sa contribution dans le destin économique, politique et social du Sénégal.



Maguette Guèye DIEDHIOU