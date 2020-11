Abdou Mbow : « Avec la disparition du professeur Iba der Thiam, c’est un pan de l’histoire politique du Sénégal qui s’effondre » - adakar.com

Abdou Mbow : « Avec la disparition du professeur Iba der Thiam, c'est un pan de l'histoire politique du Sénégal qui s'effondre »
Publié le lundi 2 novembre 2020

Le rappel à Dieu du professeur Iba Der Thiam plonge le Sénégal et le monde entier en deuil. Iba Der Thiam était un patrimoine universel. Son envergure et son aura scientifique dépassent largement les frontières de notre pays. Mes premières pensées vont à son épouse, Mariéma.



Avec la disparition du professeur Iba der Thiam, c'est un pan de l'histoire politique du Sénégal qui s'effondre, l'école sénégalaise est en deuil, le syndicalisme militant sevré, l’Assemblée nostalgique de son assiduité et de la permanence de ses propositions.



Son souvenir flottera vivace dans les couloirs et travées de notre Assemblée Nationale.

Iba Der Thiam était, à n'en pas douter, un patriote ardent, un exemple de probité intellectuelle et de droiture morale. un humaniste, un altruiste.



A sa famille éplorée, à ses amis et proches, je présente mes condoléances attristées



Abdou Mbow

1er Vice-président de l'assemblée nationale

du Sénégal.