Témoignage : « ll y a eu l'élite prédatrice qui trahit la cause de ce peuple-là, lui a toujours été fidèle » (Serigne Mansour Sy Djamil) Publié le lundi 2 novembre 2020 | dakaractu.com

Témoignage : « ll y a eu l’élite prédatrice qui trahit la cause de ce peuple-là, lui a toujours été fidèle » (Serigne Mansour Sy Djamil)

‘’Tous ceux qui ont eu à émettre des témoignages, ont dit que du bien sur le défunt Pr Iba Der Thiam. On prie pour lui’’. C’est par ces mots que Serigne Mansour Sy Djamil a entamé ses propos, dans le cadre de l’hommage rendu à son défunt ami.



‘’J’ai personnellement une relation particulière avec Iba Der Thiam. Je souhaiterais qu’il soit un exemple pour l’ensemble de l’élite du Sénégal. ll y a eu l’élite prédatrice qui, depuis l’indépendance, trahit la cause de ce peuple-là. Lui a toujours été fidèle. Il a très vite compris ce dont le peuple avait besoin. Et il a campé sur un aspect important de ce dont le peuple a besoin pour son développement : c’est le développement du capital humain. Toute sa vie, il l’a consacré au développement du capital humain’’, a confié le leader de Bës du niaak.



Celui-ci, en digne croyant a accepté la perte de celui à qui qu’il voue une relation amicale franche et sincère. ‘’On a mal, mais Dieu est le Maître de nos destins. Ce qui nous attriste, c’est ce qu’il avait entrepris, c’est-à-dire, l’Histoire générale du Sénégal. Et moi je ne connais pas au Sénégal une autre personne capable de mener ce bateau jusqu’au port. Certes Allah Swt peut tout. Iba Der n’est plus de ce monde. Nous demandons à Dieu de lui trouver un remplaçant capable de terminer ce que Iba Der Thiam avait entamé’’, dira-t-il, alors que la foule de parents, de collègues et d’amis s’apprêtait à accompagner le défunt à sa dernière demeure.