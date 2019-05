Trophées UNFP: Les Lions s’en sortent avec des accessits - adakar.com

News Sport Article Sport Trophées UNFP: Les Lions s’en sortent avec des accessits Publié le lundi 20 mai 2019 | Agence de Presse Sénégalaise

Les trophées UNFP décernés

Les footballeurs sénégalais nominés pour les trophées des meilleurs footballeurs évoluant en France n’ont pas été titrés mais ont pu partir avec des accessits accréditant des performances solides au cours de la saison 2018-2019.



Il y a par exemple le néo-international sénégalais Edouard Mendy, nominé dans la catégorie des meilleurs gardiens en ligue 1 française.



Le portier de Reims qui jouait sa première saison en Ligue 1 française, n’a pas été primé au final, ce trophée étant revenu au Lillois Mike Maignan, mais il fait désormais partie des gardiens qui comptent dans le football français.



Pisté par l’OM, Edouard Mendy semble plus proche des clubs de Premier League anglaise en dépit de sa prolongation de contrat avec Reims.



L’attaquant Ismaila Sarr de Rennes a prouvé qu’il compte dans le football français, même s’il n’a gagné ni le titre de meilleur espoir, allé à Kylian Mbappé (PSG) ni celui de meilleur footballeur africain, remporté par l’Ivoirien Nicolas Pépé (Lille).



Après une première saison à Metz et deux autres à Rennes, l’ancien pensionnaire de Génération Foot, vainqueur de la coupe de France, pourrait quitter la Bretagne pour l’Angleterre ou l’Italie, deux pays dans lesquels il compte de nombreux courtisans.



En Ligue 2 française, des footballeurs sénégalais ont brillé au cours de la saison avec en haut de l’affiche les Messins Habib Diallo et Opa Nguette.



Champions de Ligue 2 avec Metz, Diallo fait partie des meilleurs buteurs cette saison avec 26 réalisations et figure dans l’équipe type de la Ligue 2 française, aux côtés de Nguette.



S’ils n’ont pas été nominés par l’UNFP (Union nationale des footballeurs professionnels en France), organisatrice de cette cérémonie tenue dimanche, l’entraîneur sochalien Omar Daf et l’attaquant du RC Lens Arthur Gomis ont pourtant marqué la saison de football en France.



Arrivé en novembre sur le banc sochalien alors que le club filait tout droit en National 1 sur fond de dissensions au sein de son administration, Daf a peiné mais a réussi le tour de force de maintenir son équipe.



Quant à Arthur Gomis, ancien attaquant de l’Olympique de Ngor, il a fait partie des meilleurs lensois avec ses 16 buts cette saison, dont un triplé lors de la dernière journée de Ligue 2, vendredi, contre son ancien club, Orléans, battu 5-1. Il a de cette manière contribué à qualifier les "Sang et or" pour les barrages avec leur 5-ème place.



Moins en exergue mais avec une première saison acceptable, l’ancien défenseur de Diambars, Arial Mendy, peut lui se satisfaire d’avoir joué 14 matchs dont neuf comme titulaire.

