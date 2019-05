Casamance : Salif Sadio tend un guet-apens à l’armée et… - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Casamance : Salif Sadio tend un guet-apens à l’armée et… Publié le lundi 20 mai 2019 | Actusen

© Autre presse par DR

Salif Sadio, chef du front Nord du mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC, rébellion)

Tweet

Le pire a été évité de justesse, samedi dernier, à Bignona. En effet, selon les informations de SourceA, le Chef rebelle Salif Sadio a simulé l’exécution sommaire de six jeunes et leur enterrement dans une fosse commune aux fins de tendre un guet-apens à l’armée. Sans succès.



C’est un jeune conducteur de moto ‘’Jakarta’’ qui a fait irruption dans la Brigade de Gendarmerie de Bignona, pour dire que six conducteurs de motos ‘’Jakarta’’ auraient été trouvés assassinés dans la forêt classée de Boutolote/Nialor, situé dans le Sindian, fief de Salif Sadio. Il dira, également, que ‘’les victimes dont certaines étaient encore en vie, ont été enterrées dans une fosse commune’’.



Heureusement ! Car l’armée, avec une prudence toute épreuve, a mené les investigations nécessaires et a su in fine que c’était un piège, comme cela fut le cas en 2012.



Le commandant de la Brigade de Gendarmerie de Bignona, César Dionée, a ouvert une enquête sur ordre du Parquet régional de Ziguinchor pour mise en danger de la vie d’autrui et fausse dénonciation de nature à semer le trouble.



Actusen.sn