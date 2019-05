Un individu retrouvé mort à Thiès, 2 enfants tué à Yeumbeul dans un… - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Faits Divers Article Faits Divers Un individu retrouvé mort à Thiès, 2 enfants tué à Yeumbeul dans un… Publié le lundi 20 mai 2019 | Rewmi

© Autre presse par DR

À Yoff, un espagnol a tué sa femme avant de se donner la mort

Tweet

La série macabre se poursuit. Le corps sans vie d’Ibrahima Diop, la soixantaine, a été retrouvé, dans sa chambre. Le drame, selon L’Observateur, a eu lieu au village de Togony, dans la commune de Keur Moussa, département de Thiès. Le corps était en état de décomposition avancé.



Dans la banlieue dakaroise, précisément à Yeumbeul, deux enfants ont été tués hier dans l’effondrement d’un bâtiment à Yeumbeul Sud. Selon Walfadjri, il s’agit de Ndiogou Mboup et Aminata Mboup, frère et sœur âgés respectivement de 4 et de 1 an. Le bâtiment en question était en état de délabrement très avancé. Les corps sans vie des deux enfants ont été transférés à l’hôpital Le Dantec pour autopsie.