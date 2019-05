Dialogue politique - Aly Ngouille Ndiaye précise - adakar.com

Installation du président du Comité de concertation sur le processus électoral

Dakar, le 12 décembre 2017 - L`ancien ambassadeur Seydou Nouba Bâ a été installé, ce matin, dans ses nouvelles fonctions de président du Comité de concertation sur le processus électoral. Il sera chargé de conduire le dialogue politique avant la présidentielle de 2019. Tweet

Pour rester dans le cadre de ce dialogue, l’Etat semble vouloir donner les gages de réussite. Le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a pris le contrepied de l’opposition et avance que l’Etat n’exclut pas totalement qu’une personnalité neutre puisse diriger ces pourparlers.



‘‘On a invité les acteurs politiques et la société civile avec des termes de référence et on leur a dit : en revenant dans une semaine, faites-nous des amendements ou des propositions’’, rappelle le ministre qui était ce weekend dans son fief électoral, à Linguère.



Aly Ngouille Ndiaye va même plus loin, avançant que la majorité a fait une proposition qui n’est pas très loin de celle de l’opposition, qui consiste à mettre une personnalité indépendante qui est secondée par deux autres personnes qu’elle aura choisies. ‘‘C’est un schéma parmi tant d’autres, signale-t-il. Quand on aura compilé toutes les propositions, nous allons décider de quelque chose’’, a-t-il déclaré.