Sénégal: les opérations de déminage suspendues en Casamance

Au Sénégal, les opérations de déminage en Casamance sont suspendues depuis ce mardi 14 mai. Cinq démineurs de l’ONG Humanité et Inclusion, ex-Handicap international ont été enlevés mardi matin par deux hommes armés. Ils ont été relâchés dans la même journée. En 2013, douze démineurs avaient été enlevés par des combattants du MFDC, le mouvement indépendantiste Casamançais. C’est le deuxième incident de ce type.

Ce mardi matin, l’équipe des démineurs prend ses marques près du village de Bafatá, entre Ziguinchor et Sédhiou. Comme tous les jours, le groupe se divise en deux : une partie va déminer le terrain ; l’autre reste basée à l’arrière, afin de pouvoir réagir en cas d’accident grave.



C’est dans cette forêt, très dense et peu habitée, que deux hommes armés interpellent ceux qui sont restés à l’arrière, puis prennent possession d’une moto, comme de certains effets personnels. Cinq démineurs sont enlevés sans violence pour porter les objets volés. Les hommes en bleu sont relâchés près de la frontière avec la Guinée-Bissau.