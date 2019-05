Augmentation du nombre de gendarmes, de barrières de sécurité, de toilettes… : les souhaits du comité d’organisation du pèlerinage de popenguine - adakar.com

© aDakar.com par SB

Des milliers de fidèles ont pris part au pèlerinage marial de Poponguine

Poponguine, le 22 mai 2018 - La 130e édition du pèlerinage marial de Poponguine a vécu. Cette année encore, des milliers de fidèles catholiques ont répondu à l`appel. Le thème de cette année est: “Ö Marie, aide-nous à dire oui au Seigneur !“. Tweet

La 131e édition du pèlerinage marial de Popenguine aura lieu les 8, 9 et 10 juin prochain. Pour la réussite d’un tel événement à caractère sous-régional, le comité national d’organisation a décidé de mettre le curseur sur l’aspect sécuritaire, hygiénique, sanitaire…, en souhaitant obtenir, des autorités, l’augmentation du nombre de gendarmes, de barrières de sécurité, de toilettes mobiles, de personnel médical…



L’édition précédente, 18 000 marcheurs ont été enregistrés par le comité d’organisation, en plus des autres fidèles qui ont rallié la commune de Popenguine, le lundi de Pentecôte, pour les besoins de la célébration eucharistique. Cette année, ils seront plus de 15 000 marcheurs. Pendant le week-end du pèlerinage, les fidèles vont tripler, voire quadrupler le nombre d’habitants.



Avec autant de monde, le comité national d’organisation, qui a présenté, hier, au comité régional de développement (Crd) les décisions prises lors du comité départemental de développement (Cdd), soutient qu’il est nécessaire de veiller à la sécurité des personnes et des biens. Cela, ajoute-t-il, passe par le renforcement des forces de défense et de sécurité, notamment les gendarmes, du personnel et du matériel médical, du nombre de toilettes mobiles, etc.



‘’Les besoins que nous avons énumérés sont essentiels. C’est pour cette raison que nous insistons là-dessus. Nous sommes rassurés, au sortir de ce Crd, parce que les forces de défense et de sécurité, et l’ensemble des services régionaux ont dit leurs engagements à satisfaire toutes ces doléances. C’est acquis’’, s’est réjoui abbé Pascal Fap Tening Diome.



Aussi, le président du Comité national d'organisation de la 131e édition du pèlerinage marial de Popenguine renseigne que, pour cette année, des aménagements vont être effectués à Popenguine, dans la mesure où l’ancien village des marcheurs abrite les travaux du futur sanctuaire marial.



De son côté, le gouverneur de la région de Thiès indique qu’il faut travailler à renforcer la sécurité, l’assainissement et l’hygiène. ‘’L’eau, l’hygiène et la sécurité sont des questions essentielles qu’il faut bien prendre en compte. Il faut rappeler que Popenguine reçoit beaucoup de monde, pendant ces moments. Donc, il faut impérativement régler ces questions. Le pèlerinage marial de Popenguine n’est pas une mince affaire. Mais les chefs de services régionaux ont dit tous leurs engagements à apporter des solutions à tous les besoins exprimés’’, a poursuivi Amadou Sy.



Prenant la parole, le commandant de la compagnie de Mbour, le capitaine Pape Sow, a tenu à rassurer le Crd et le comité d’organisation de la disponibilité des éléments de la gendarmerie avant, pendant et après le pèlerinage. D’ailleurs, il révèle que l’axe Thiès – Sindia - Popenguine va être sécurisé pour permettre aux marcheurs des diocèses de Thiès et de Saint-Louis de rejoindre ‘’Notre-Dame de Popenguine’’ dans les meilleures conditions.



A rappeler que les fidèles catholiques vont vivre la 131e édition avec le thème ‘’Marie notre Mère, offre nos souffrances à Jésus’’. Une occasion pour les pèlerins, selon abbé Pascal Diome, de confier toutes les difficultés qu’ils peuvent porter à Dieu.



GAUSTIN DIATTA (THIES)