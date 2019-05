Achat v8 pour le PCA : les travailleurs de la Sn/Hlm dans une colère noire - adakar.com

Achat v8 pour le PCA : les travailleurs de la Sn/Hlm dans une colère noire Publié le dimanche 19 mai 2019

‘’Les syndicalistes de la Sn/Hlm conteste l'acquisition du nouveau véhicule de type V8 pour le Pca (Ndlr : Président du conseil d’administration) et menace le Dg (Ndlr : Directeur général) d'annuler ce marché avant le règlement de la facture.’’ L’information est donnée dans un communiqué parvenu hier à ‘’EnQuête’’. Ces travailleurs ne comprennent pas qu’au moment où eux ont décidé de surseoir à toute revendication, afin que la Sn/Hlm se remette sur pied, qu’on pense à effectuer une telle dépense.



En effet, ‘’la société traverse les moments les plus difficiles de son histoire, avec des retards de salaire, absence de prise en charge médico-pharmaceutique, du carburant pour se rendre régulièrement aux chantiers, etc. Malgré ces difficultés, le personnel reste solidaire derrière la direction générale pour relever les défis de l'investissement, afin de livrer aux clients leurs parcelles et logements auxquels ils ont souscrit’’, indique la note.



Seulement, la direction générale ne semble pas avoir la même optique, en décidant d’acheter une voiture qui coûte 45 millions à son Pca. Et ce ‘’juste cinq ans après son premier véhicule neuf de même catégorie, que la société a acheté pour ce dernier. Certes, les comptables disent qu’un véhicule est amorti 60 mois après, mais pour des raisons de trésorerie presque inexistante, il n'en est pas question de se payer un véhicule au moment où le personnel a accepté de suspendre toutes ses revendications pour se concentrer sur le redressement de la Sn/Hlm, afin de mériter toujours la confiance des clients et de l’Etat’’, rappelle le communiqué signé par le secrétaire général du syndicat de ladite société, Ibrahima Camara.



‘’Par ma voix, les syndicalistes que nous sommes et le personnel de la Sn/Hlm s'indignent jusqu'à la dernière énergie de l'acquisition de ce véhicule et demandent, sans délai, au Dg d'annuler ce marché et d'affecter au directeur technique le véhicule tout terrain garé au parking de la société pour un meilleur suivi des différents projets de Dakar comme des régions’’, déclare M. Camara.