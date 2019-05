Disqualification par la CAF: La Fédération guinéenne de football parle de “décision erronée“ et annonce avoir fait appel - adakar.com

La Fédération guinéenne de football n'entend pas laisser passer sa disqualification par le Jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (CAF) pour fraude sur l'âge de deux de ses joueurs de la catégorie U17 lors de la Coupe d'Afrique.



Dans un communiqué publié sur son site, la Féguifoot juge la décision de la CAF d'“erronée“.



La Fédération Guinéenne de Football a reçu notification, par la CAF, d’une décision du Jury Disciplinaire de cette instance prononçant des sanctions à la fois sportives et économiques contre la Fédération et les deux jeunes joueurs U17 dont la qualification à participer à la dernière Coupe d’Afrique des Nations était contestée par une fédération au motif prétendu de la falsification des passeports de ces deux joueurs. Cette décision est manifestement erronée", lit-on dans le communiqué.



Pour la Fédération guinéenne de football, la décision de la CAF ne prend pas en compte les éléments à sa disposition et rendant légitime la participation des deux joueurs en question à la CAN U17.



"Elle semble n’avoir pas été prise sur la base des éléments dont dispose la Fédération Guinéenne et qui établissent clairement le bon droit de celle-ci. Ces éléments ( passeports biométriques, actes d’états civils, documents médicaux) confirment les premières décisions de la CAF ayant retenu la légitimité des deux joueurs à disputer la compétition concernée", écrit la Féguifoot.



Par conséquent, la fédération guinéenne de football annonce avoir fait appel de la décision de la CAF et s'attend à ce que la vérité des faits soit rétablie. "La Fédération Guinéenne de Football a donc immédiatement fait appel de cette décision erronée. Elle demeure extrêmement sereine quant au rétablissement, dans les plus brefs délais, de la vérité des faits et des résultats sportifs."



