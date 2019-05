Trafic international de voitures de luxe: le Sénégal nouveau Hub du trafic de voitures volées en Europe et en Amérique… comment les trafiquants évitent le système de la dic - adakar.com

Trafic international de voitures de luxe: le Sénégal nouveau Hub du trafic de voitures volées en Europe et en Amérique… comment les trafiquants évitent le système de la dic Publié le dimanche 19 mai 2019

À la fin de 2018, Interpol a publié son rapport analytique sur l’état de la criminalité transnationale organisée en Afrique de l’Ouest, dans le cadre de ses travaux sur le projet Enact. Selon le rapport, l’Afrique de l’Ouest «représente la principale plaque tournante des véhicules volés exportés d’Europe occidentale et d’Amérique du Nord». Une plaque dont le centre névralgique est la capitale du Sénégal. En effet Dakar a été marquée par les enquêteurs d’Interpol comme l’un des ports les plus exploités par des groupes criminels opérant sur ce marché en Afrique de l’Ouest. Une position malheureuse de la capitale sénégalaise que les autorités en charge de la sécurité intérieure du pays regrettent. Selon la Division des investigations criminelles (Dic), le trafic de voitures est devenu une activité de plus en plus importante depuis 2016.