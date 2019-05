Panique à l’Aibd : Des couacs font faire demi-tour à un avion - adakar.com

Panique à l'Aibd : Des couacs font faire demi-tour à un avion Publié le dimanche 19 mai 2019

© Ministère par DR

Arrivée et Présentation de l`avion A330-900Neo "Casamance" à Diass

Diass, le 31 janvier 2019 - Le nouvel avion A330-900Neo de la compagnie Air Sénégal SA est arrivé à l`aéroport international Blaise Diagne de Diass. Il a été présenté en présence du chef de l`État.

Plus de peur que de mal pour les passagers du vol de la Transair devant rallier Ziguinchor. L’avion qui avait pris les airs, ce vendredi à 17 heures en direction du Sud, a connu des problèmes techniques, une quinzaine de minutes après son décollage de l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd).



Une situation qui semble avoir été causée par une dépressurisation de la cabine et qui a entraîné la mise à disposition des masques à oxygène à bord, renseigne dakaractu. Le commandant du vol, pour plus de sécurité, a décidé de rebrousser chemin. C’est donc à Diass que la compagnie aérienne a finalement trouvé un autre avion aux passagers.